Tacchinardi e il goal di Del Piero a Bari: 'Buttò fuori tutta la sofferenza per il padre, questo quadro vale più della gioconda'

Tra i momenti che rimarranno immortali per sempre nella storia tranella stagione 2000/2001. Non per l'importanza in sé della partita e quindi del goal ma per quello che significò personalmente per Alex, che stava vivendo un periodo molto difficile dentro e fuori dal campo.Tutto parte dall'infortunio al ginocchio di due stagioni prima, da cui la leggenda della Juve ci mise tempo per ritornare al livello che aveva mostrato in precedenza. Ma soprattutto, quello era un momento di sofferenza per la malattia del padre, che morì pochi giorni prima della partita con il Bari.

Alessio Tacchinardi durante la puntata di Tiki Tacco su IlBianconero ( QUI TUTTE LE SUE DICHIARAZIONI ), parlando del quadro che aveva alle sue spalle mentre abbracciava Del Piero, proprio dopo il goal al Bari, ha ricordato quel momento."Il poster alle mie spalle. Ho vissuto con Del Piero per tanti anni, è un ragazzo molto introverso e chiuso.. Giochiamo a Bari una partita brutta, lui entra a 20 minuti dalla fine. Lo vado ad abbracciare: ha buttato fuori tutta la sofferenza. Ha vissuto con grande signorilità tutto.Quando giochi per anni, vedi i compagni più della famiglia. C'era tanto in quell'abbraccio, e fa un gol pazzesco".Quella fu una rete che segnò in positivo la carriera di Del Piero: fu proprio un momento in cui Alex si sbloccò tornando poi passo dopo passo ad essere il giocatore fenomenale che ha fatto la storia della Juventus negli anni successivi. Un goal che va di diritto anche tra i più belli per l'azione e la conclusione finale.