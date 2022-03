Uno dei temi più affrontati nel mondo del calcio da una settimana a questa parte è senza dubbio legato al futuro di Paulo Dybala. L'attaccante argentino non sarà più un calciatore della Juventus e in tanti hanno provato ad ipotizzare quale potrebbe essere la sua prossima destinazione. Tra questi è intervenuto anche l'ex bianconero Alessio Tacchinardi, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW.



'Sicuramente a Napoli evocherebbe quel mancino fantastico, dunque lo vedrei meglio li che all'Inter. C'è però un problema serio da tener presente: vedrei bene il Paulo che fa una sessantina di partite all'anno e non quello che invece ne fa 15 tra un fastidio fisico e l'altro. Tecnicamente non si discute, certo, ma se gioca solo il 30 per cento delle partite ci penserei bene prima di prenderlo'.