Alessio Tacchinardi, a Radio TMW, ha parlato di Paulo Dybala: "L'ho sempre difeso in questi giorni, oggi però entrando a dieci minuti dalla fine cade anche l'attenuante della condizione fisica, è a tutti gli effetti un problema mentale. Non è l'atteggiamento giusto, non bisogna essere sempre coccolati, bisogna conquistarsele le attenzioni. C'è competizione, Ronaldo e Morata stanno molto meglio di lui, non può mollare. Ti deve servire da sprono, cercare di conquistarti la fiducia che manca. Quando entri devi dare molto di più".