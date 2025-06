Tacchinardi: 'Consiglio a Chiellini di fare questo per la Juventus'

Tra i cambiamenti in casa Juventus anche quello che riguarda Giorgio Chiellini. L'ex difensore infatti avrà come già raccontato da settimane un ruolo più centrale. In particolare, ricoprirà la figura di Director of Football Strategy.Grazie a questa nuova nomina, infatti, la figura di Chiellini assume ancora più valore e responsabilità all'interno del progetto Juve. Giorgio, infatti, fungerà da elemento di raccordo tra le varie anime del club, andando a curare sia la parte istituzionale della società, oltre ad assumere un maggiore peso specifico a livello istituzionale, l'ex capitano bianconero avrà maggiore rilevanza anche per quanto riguarda corporate e decisioni di campo. Di questo cambiamento ha parlato Alessio Tacchinardi, che sui social ha dato un "consiglio" a Chiellini.

"Grande Chiellini, complimenti per il nuovo incarico super meritato! Quando sei arrivato già dai primi allenamenti ho capito che saresti diventato una bandiera di questa società perché avevi i valori che piacciono a me, poco da fare i fenomeni ma umiltà, orecchie basse e pedalare! Ecco