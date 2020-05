Alessio Taccchinardi, ex giocatore della Juventus, ha parlato così a Tuttosport. Ecco il suo consiglio per Maurizio Sarri, con Tacchinardi che invita il tecnico toscano a puntare su un giocatore nello specifico: "Per il gioco di Sarri io non avrei dubbi e punterei tutto su Bentancur basso davanti alla difesa, l’uruguaiano ha stoffa e carisma, si fa trovare sempre al posto giusto nel momento giusto, gioca semplice, imposta e picchia, quando è necessario. Non è Pirlo, ma Sarri non lo vorrebbe neppure".