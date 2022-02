Ci avviciniamo sempre di piu al ritorno in campo della Juve, la quale sarà impegnata nel posticipo di domenica sera contro il Verona di Igor Tudor, dove i tifosi bianconeri si augurano di poter assistere all'esordio stagionale di Dusan Vlahovic. Ovviamente bisognerà capire come vorrà giocare Allegri da qui in avanti, soprattutto con chi. Lo ha sottolineato anche l'ex centrocampista della Vecchia Signora, Alessio Tacchinardi, nelle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di TMW.



'​Con l'arrivo di Vlahovic non sono sicuro che Dybala giocherà sempre. Bisogna capire come vorrà schierarsi Allegri perche anche Morata secondo me ne beneficerà parecchio. Se corre ed è al 100% è un fenomeno assoluto, tecnicamente parlando. Voglio vedere una nuova Juve, per la forza che hanno dato questi due nuovi acquisti'.