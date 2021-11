Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Alessioha parlato anche del momento della, attesa dalla sfida dicontro il. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: "I bianconeri hanno già sprecato tanti bonus. La sensazione è che a centrocampostia dando di più, è molto bravo ad attaccare gli spazi. Davanti però ha perso tanto in termini di gol. Chiesa è straripante ma senza Dybala si fa fatica. Milan e Napoli hanno perso la prima partita, ma ora la Juve non può sbagliare praticamente nulla se vuole tornare lì davanti.ha ridato un grande spirito, ma per arrivare in fondo deve fare una stagione clamorosa. E poi mi chiedo: come si inserisce? Sembra difficile far incastrare tutto. Bisogna capire come Allegri vuole giocare con lui: con il 4-3-3 non può agire da esterno, farebbe fatica. Così rimarrebbe fuori".