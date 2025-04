Getty Images

Tacchinardi commenta le parole di Conte: 'Io lo sapevo...'

3 ore fa



Le parole di Alessio Tacchinardi a Tiki Tacco:



CONTE – “Io la sapevo sta roba… Guarda il Napoli come gioca, Conte è il più forte che ci sia e non lo dico perché è mio amico, è un fenomeno. Detto questo, follia che a gennaio ti promettono un giocatore, ti mandano vi Kvara, ti dicono che ne prendono uno e poi prendono Okafor. Non è corretto. E penso che questa dichiarazione fosse nel pentolone da tempo e l’ha tirata fuori. Io quella cosa lì la sapevo. Se vuoi costruire devi avere un progetto e poi se ti dico una cosa è quella”.