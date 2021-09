L'ex centrocampista bianconero Alessioha parlato a Tuttosport del momento della, soffermandosi in particolare su Federico. "Non riesco a pensare di vederlo in panchina ancora una volta, è stato più trascinatore dinella seconda parte della stagione e non mi soffermo nemmeno su quello che ha fatto durante l'" ha dichiarato, sostenendo che l'ex Fiorentina "va messo subito al centro del progetto". "Al di là della posizione in classifica, credo che solo fra dieci partite, più o meno a fine ottobre, riusciremo a vedere la vera Juventus" ha poi aggiunto Tacchinardi. "Tolta l', che a mio parere ha la rosa più competitiva del campionato, e che ritengo la favorita per lo scudetto, non vedo la compagine bianconera così inferiore rispetto alle altre, mi riferisco soprattutto al. Sono convinto che possa arrivare tra le prime quattro".