"Una cosa è certa, in questa squadra devono giocare Chiesa ed altri dieci giocatori". Così, Alessioha parlato dell'esterno bianconero, rispondendo alle dichiarazioni di Massimiliano Allegri che aveva fatto discutere tutti alla vigilia (e non solo) della sfida con lo Spezia. Dopo la rete con lo Spezia, saranno cambiate le valutazioni dell'allenatore? Secondo Tacchinardi, non avrebbero dovuto esserci dubbi sin dall'inizio.