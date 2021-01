Alessio Tacchinardi a TMW Radio, ha parlato di Milan-Juve e di Chiellini: "Rischiare Giorgio? Sarebbe una follia. E' determinante per il gruppo, solo per il fatto di essere tornato. Certe motivazioni possono dartele solo certi campioni che hanno vissuto battaglie importanti. C'è grande attesa per vedere il Milan alla prova Juve. Queste sfide caricano in maniera particolare i giocatori, si preparano da sole. In certe partite si vedono i grandi giocatori. E' vero che l'aria è cambiata nello spogliatoio, ma certe partite possono tirare fuori tanto. Se vince anche questa sfida, il Milan merita davvero i complimenti".