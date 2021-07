Alessio, a TMW Radio, ha parlato die non solo: "Mi auguro che gli venga dato, è un giocatore che dimostra come lavorando, sudando, e con le sue qualità, può raggiungere traguardi importanti. Ma anche Donnarumma è stato clamoroso, a quell'età e con le pressioni che si portava dietro. Certo, vedere alzare la Copa America a Messi, criticato perché in Nazionale non vinceva mai... Immobile e Belotti hanno lavorato tanto, ma lì davanti dobbiamo migliorare. Io credo che Zaniolo alzerà il livello di questa Nazionale, oltre a vedere quanto potranno reggere ancor Bonucci e Chiellini".