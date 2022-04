L'ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche del futuro della società bianconera.



'Innanzitutto bisognerebbe capire se la società ha le idee chiare su che cosa fare. Se per assurdo non arrivasse in Champions e perdesse la Coppa Italia che valutazioni si faranno. Bisogna capire chi o che cosa è centrale nel progetto. Se rimane Allegri bisogna capire che cosa vuole fare anche tatticamente l’allenatore. Bisogna comunque ricordare che Allegri predilige giocatori pronti. Per il nostro campionato Raspadori lo vedo come un calciatore pronto, anche se nell’ambiente bianconero ci sono altre pressioni'.