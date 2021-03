Tacchinardi, a GazzaTalk, ha parlato della situazione della Juve.



PESANO LE ASSENZE - "In primis, pesano le assenze. Ci sono giocatori di cui questa squadra non può fare a meno, su tutti Cuadrado. La squadra che c'era a Verona però non era una brutta squadra. Le difficoltà ci sono. Mi sembra che dal Porto in poi abbia avuto una piccola involuzione, mi auguro che sia dovute alle assenze. La Juve deve fare qualcosa di più e può farlo. Al debito delle assenze, questa è una squadra forte".



BENTANCUR-RABIOT - "Male assortita? Capello mi ha sempre detto: contano i numeri, non le parole. E i numeri sono impietosi per quella porta. Non so cosa stia succedendo a Bentancur. Quest'anno sta avendo difficoltà, credo anche mentali. La sensazione è come se l'anno scorso andava bene tutto, quest'anno devi prenderti in mano il centrocampo e non so se abbia quella grossa personalità".