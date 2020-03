Paul Pogba è il sogno di mercato della Juventus ma Alessio Tacchinardi, ex centrocampista bianconero, avverte: "Il Pogba del Manchester non è più quello della Juve - dichiara a Tuttosport - a quelle cifre ci penserei".



ICARDI-PJANIC - Sul possibile scambio tra Miralem Pjanic e Mauro Icardi, invece, dichiara: "Lo farei a malincuore. La Juve stra trovando in Bentancur un uomo davanti alla difesa fortissimo e Maurito in un club come quello bianconero compirebbe il definitivo salto di qualità".