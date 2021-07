Intervistato da Tmw, l'ex centrocampista della Juventus,, ha espresso la propria opinione sull'Inter e sul cambio in panchina operato dal club nerazzurro.“L'allenatore ti alza il livello di una squadra, basti vedere cosa ha fatto Mancini in Nazionale. L'Inter però non credo perda troppo, Inzaghi è molto forte. Certo, non è Conte, ma per Marotta è il tecnico giusto come Allegri quando sostituì Conte alla Juve. Per me sarà un campionato fantastico ma in prima fila ci sono Inter e Juventus".