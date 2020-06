Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, parla a Radio Sportiva dello scambio tra Arthur e Pjanic: "E' uno scambio giusto perché Pjanic in quella posizione non è l'ideale per quello che chiede Sarri. E' arrivato il momento di provare nuove situazioni e la Juve fa bene, perché il centrocampo è abbastanza sterile. Ramsey e Rabiot buoni giocatori ma non hanno reso. Sarri ha bisogno di un giocatore alla Jorginho. Il possesso palla è molto noioso e lui vuole un giocatore che sia bravo nella fase di non possesso".



FUTURO - "Sono dieci anni che Sarri fa calcio di alto livello, per cui vedere la Juve così secondo me è perché manca qualcosa in mezzo al campo. Se non avesse un grande gruppo, la squadra bianconera dopo Lione sarebbe affondata con grandissime polemiche. Invece, più si alza la pressione, più questi giocatori riescono a dare il massimo. A Bologna ho visto una squadra più fluida, penso possa dare una bella spallata al Campionato per prepararsi poi alla Champions. La Juve deve avere paura solo di se stessa".