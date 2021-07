Alessio, a TMW Radio, ha parlato della Juventus: "Se il Sassuolo dovesse ancora tirare il prezzo per Locatelli, Pjanic piace molto. Servirebbe uno con quelle caratteristiche. Pjanic lo danno via a zero praticamente, se è a posto è un giocatore importante per qualsiasi società. Arthur? E' un giocatore che ha dimostrato di avere un buon palleggio nel corto, ma non ti mette la palla sopra la difesa avversaria. Per me vuole un giocatore con caratteristiche diverse. Ha Bentancur, che lo scorso anno ha lasciato qualche punto di domanda. E Allegri non vuole punti di domanda, deve andare sul sicuro".