L'ex centrocampista bianconero Alessioha parlato a Pressing del momento di crisi della. "in questo momento non è un allenatore top. Non dico che la colpa sia solo sua, ma la squadra non ha ancora una precisa identità", le sue dichiarazioni al programma Mediaset. "Ma soprattutto non è possibile che i giocatori della Juve siano tutti scarsi. Con ilper esempiogiocavano Raspadori, Defrel e Berardi, i bianconeri avevano, il Sassuolo non aveva l'attacco migliore. Anche Allegri sta facendo degli errori, è l'identità che questa squadra non sta avendo".