L'ex centrocampista della Juve, Alessio Tacchinardi, ha rialsciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche della gara affrontata dai bianconeri contro il Villarreal.



'Allegri non ha mai fatto un gioco con grandi schemi e velocità. Poi si apre un discorso enorme anche sul fatto che il nostro campionato va davvero lento nel ritmo e se possa essere questo quello che non avvantaggia le nostre in Europa. La Juventus non fa giocate preparate, l’allenatore preferisce così, non sappiamo se sia giusto o sbagliato ciò. La Juventus ha fatto un bel primo tempo di grandi intensità, questo non è accaduto nella seconda metà di gara'.