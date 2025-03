Tacchinardi a Tuttosport: 'Se la Juventus perde a Firenze, Thiago Motta va esonerato subito'

AFP or licensors

Il pensiero di Tacchinardi su Motta

Intervistato da Tuttosport,ha espresso la propria posizione riguardo al momento vissuto dalla Juvnentus dopo la clamorosa sconfitta contro l'Atalanta. Di seguito le sue dichiarazioni."In questo momento lo terrei fino a fine stagione, però se domenica la Juventus dovesse perdere a Firenze allora sarebbe necessaria una decisione drastica, ovvero l’esonero. Il club non può permettersi di non arrivare tra i primi quattro in campionato. La Juventus è una delle poche squadre che è ancora alla ricerca di un’identità in campo, eppure il Bologna di Motta ce l’aveva: che cosa non è scattato a Torino, perché manca l’empatia tra allenatore e squadra, perché quando è entrato Vlahovic, lui e Motta non si sono degnati neppure di uno sguardo? Sono domande a cui non riesco a dare risposte...".