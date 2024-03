L'ex centrocampista dellaha rilasciato un'intervista a Tuttosport in cui parla dei rinforzi necessari per la squadra bianconera e in particolare dobiettivi di mercato: "Tutti e due. Secondo me la Juve dovrebbe prenderli tutti e due. Questa squadra ha bisogno di centrocampisti che sanno fare gol: e lo sono tutti e due. Ha bisogno di giocatori intensi: e lo sono tutti e due. Di giocatori di palleggio e attacco alla porta: e lo sono tutti e due. Si completano molto bene e li prenderei entrambi."LA DIFFERENZA TRA I DUE - "Dovendo scegliere, dipenderebbe anche dalla guida tecnica: a Koopmeiners mi sembra piaccia un pochino di più palleggiare, Ferguson va sempre dentro. Ma ripeto, io li vedrei bene insieme e secondo me sono due giocatori da Juve"."Che mi sembrano due giocatori vincenti. Che non si accontentano, che hanno carisma. Alla Juve la maglia è molto pesante e mi sembrano due giocatori di personalità: qualcosa di cui il centrocampo bianconero da due anni soffre terribilmente la mancanza. Avendo giocato tanti anni alla Juve so che ci sono esigenze e aspettative alteIn un centrocampo che oggi è l’anello un po’ debole di questa squadra, li prenderei tutti e due. Tra l’altro Ferguson è destro, Koopmeiners mancino ed entrambi possono ricoprire più ruoli"."Io credo che la Juve abbia diversi giovani forti in rosa, in giro e nella Next Gen. IPerò ce ne sono altri: Miretti, Barrenechea e altri ancora e all’Atalanta piace lanciare i giovani per poi venderli. Io lavorerei su prospetti di questo tipo e proverei ad arrivare sia a Koopmeiners che a Ferguson: Koopmeiners fa 10 gol a campionato, Ferguson quasi, mentre i centrocampisti della Juve non segnano mai. È quello che manca alla Juve. ""Magari se serve per fare cassa sacrificherei qualche altro giocatore della rosa attuale in difesa o a centrocampo, ma mai Huijsen, Soulé e Yildiz. Sono e saranno fortissimi e credo anche che la gente abbia bisogno della scossa che potrebbero dare".