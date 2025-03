Tacchinardi a TS: 'Juventus appesa a un filo. I bonus sono finiti'

Getty Images

- talent de ilBianconero - è intervenuto ai microfoni di Tuttosport dicendo la sua sullache domenica affronterà l'in un big match importantissimo per le zone più alte della classifica: "La Juve, al netto della vittoria con il Verona, continua a non sembrarmi sufficientemente solida", il pensiero dell'ex centrocampista. "È una squadra un po’ ballerina, ancora alla ricerca di un’identità chiara. Contro la Dea può vincere 2-0, come subire un’imbarcata clamorosa. È una squadra che porta tantissimi giocatori sopra la linea della palla per poi subire delle verticalizzazioni clamorose. Può succedere davvero di tutto".

Il pensiero di Tacchinardi verso Juventus-Atalanta

Sul futuro di Thiago Motta

E ancora: "Io mi auguro che nei prossimi giorni la società faccia capire ai giocatori l’importanza di questa partita. Davanti, Napoli e Inter stanno zoppicando e non poco.: una sconfitta li farebbe sprofondare definitivamente; al contrario, vincere gli darebbe una spinta gigantesca, anche se dovessero rimanere comunque a meno 6 dall’Inter.Starà dunque a Motta, allo staff, alla società e anche alla tifoseria prendere atto del fatto che domenica si può aprire un altro campionato. I bonus sono finiti, bisogna sfruttarli al meglio…".E sul futuro di: "Se Thiago, da qui in poi, riuscirà a consegnarci uno zoccolo duro di 7/8 titolari inamovibili, a prescindere dal piazzamento (dal quarto posto in su, s’intende), e a mostrare una parvenza di continuità tecnica io lo riconfermerei al 100%. Diversamente, è giusto che il club faccia le proprie riflessioni a fine stagione. Ora però società e tifosi devono aiutarlo: domenica voglio vedere uno Stadium incendiato".