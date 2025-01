Tacchinardi a TikiTacco: 'Motta, perché Koopmeiners dentro e Douglas Luiz fuori? Caso Kolo Muani, una roba mai sentita'

Redazione Calciomercato

Alessio, in diretta a TikiTacco, format YouTube de IlBiancoNero, ha parlato così del momento della Juventus.- "Una delle più belle Juve della stagione. Era importante dare una scossa, una buona prestazione, anche a livello caratteriale. Mi è piaciuta molto la squadra, meritava la vittoria. C'è stata la disattenzione di Savona, puoi pagarla, ma ho visto una squadra matura. Guardo questa partita e dico: ci sono pareggi e pareggi. Ce ne sono stati tanti, nella testa ti dà tanta autostima. Gennaio è un mese cruciale. Domani il Milan, in Supercoppa gliel'abbiamo regalata… un regalo di Natale. Sono fiducioso. Sarà dura. Difficile. Però sperando che non spostino mentalmente tutte queste sirene su determinati giocatori, la squadra che abbia il focus sulla partita di domani"."Pareggi col Napoli, Milan, Atalanta… ci stanno. Ma pensavo una Juve presa a pallate a Bergamo, e invece! Ora voglio dire una roba: la foto del non gol a Bergamo? Ma per me è dentro tutta! Mi hanno mandato la foto i miei amici, ma che sfiga! E ci si mette pure la sfiga. Mai vista una roba del genere. E che cinema quell'azione lì. Purtroppo i bonus te li sei giocati prima… A Bergamo ho visto una squadra con le palle, qui deve partire la nuova stagione della Juve"."Mai sentita una roba del genere! Ora però dare la colpa o attaccare Giuntoli, mi sembra scorretto. Ora sapere pure che il PSG ha questi giocatori in prestito… Parliamo del PSG, che non abbia qualcuno deputato ai giocatori, cioè non penso abbiano parlato negli ultimi 2 giorni. Non ci voleva. Le partite sono tante e tutte ravvicinate. Pensavamo di poter far entrare qualcuno, ma ci siamo giocati mezza Champions e mezzo campionato in questo periodo qua. Kolo Muani a me piace molto, è molto interessante. Averlo il prima possibile. Hai fatto giocare Nico a Bergamo lì, e l'Atalanta ti fa giocare così… Kolo è un bel tassello, la speranza è quella di stringere".- "Sono tanti però la proprietà lì è pesante, e la squadra non sta andando bene. Come Tonali con 80 milioni. Girano pesantemente. A me dispiacerebbe: perdi un altro giocatore forte. Da fuori è una cosa, poi arrivano 65 milioni e prendi 4 giocatori. Deve essere bravo Giuntoli ad avere più piani, vedere se ne vale la pena. E' bello sotto pressione da quest'estate… Già era tosta, e può succedere di tutto un'altra volta. Cambiaso può far saltare il banco, poi hai una squadra di tutti nuovi. Non è facile lavorare così. Non mi aspettavo queste montagne russe. Spero in una squadra focalizzata sulla partita di domani. Ma non è facile da far passare, lo spogliatoio lo vive tutto questo. Sarà titolare, cosa vuol dire? Penso sia un ulteriore carico quello di farlo giocare. Per noi gioca, se lo vuoi cacci i soldi e ne cacci tanti. Per me è anche un bel messaggio da parte della Juve. L'importante è che il ragazzo sia sereno nella testa. Se sono d'accordo entourage e City… devi essere centrato".- "A 65 milioni lo darei se però ho il piano B, C, D. Se ne prendo altri che mi cambiano la squadra. Se ne prendo 6 che non ne valgono mezzo, allora no. Cambiaso me lo faccio pagare fino all'ultimo centesimo. Però prima di prendere Cambiaso, devo avere tutto nel programma. Cambiaso è un giocatore importante, anche se ultimamente ha fatto qualche errore, però la prima parte è stata di altissimo livello. E' un giocatore forte, ma a 65 lo do. Quel 65 lì deve fumarmi la testa per ribaltare la squadra, per farla diventare super competitiva. Non è facile a gennaio…"."Continua a non piacere, mentre gli altri come Douglas Luiz mi è piaciuto molto col Torino, Koop non mi sta piacendo. Non è una mia crociata, mi auguro che se ne esca fuori. Detto anche da lui che non sta facendo prestazioni alla sua altezza. Ma lui non va mai in panchina! Io penso che lui provi in tutte le maniere a dargli una reazione. Ma personalmente dopo Luiz col Toro, dico che Koop deve andare in panchina e non Douglas Luiz. La gestione Luiz non mi sta piacendo, come con Koop".