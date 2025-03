Tacchinardi a TikiTacco: 'Motta, addio esperimenti. Ora 11 partite da vincere. Ma la sensazione è che la Juve non si senta forte'

Redazione Calciomercato

Alessio, a TikiTacco, parla così di Juve-Atalanta."Gara speciale, non smetterò mai di ringraziare l'Atalanta. Mi ha fatto diventare un ometto. Non smetterò mai di ringraziare la famiglia Percassi. Ho trovato dei valori poi riscontrati alla Juve. Ho un rapporto speciale con la famiglia e alla Juventus ho trovato gli stessi principi: poco fenomeni, poco cinema. Sono onorato di aver fatto parte di queste due società"."E' un grande. Inaspettato. Può essere lui il vero leader, il vero trascinatore. Come carisma, cazzimma, personalità".

"Ha tirato la carretta, ma rientra Kalulu. Veiga per me è clamorosamente importante. Faccio autocritica su Kelly: sono rimasto impressionato su Kelly. Mi è sembrato forte. Questi mesi qua c'è da farli a tavoletta. Volevo vedere la risposta della Juve, che ha fatto bene, e Kelly ha dato personalità. Non è carismatico come Veiga, ma è forte. Abbiamo una difesa forte. Ho visto il gruppo con Motta. C'è stato qualcosa di duro nello spogliatoio? Benissimo. Ma non c'è stata permalosità. Non finiamo domenica la partita con i rimpianti, sarebbe un peccato. Sono convinto che sarà la partita della stagione. Se vinci, si aprono scenari. Se perdi, pazienza. Vedo il calendario, l'Inter tra la Champions, la Coppa Italia. Può accadere di tutto"."La Juve non può non arrivarci a pallettoni. Un mese fa le altre sembravano fare un campionato a parte. Sei punti non sono tanti, eh? Il Napoli si è ingrippato un po', l'Inter la vedo così. Se domenica la giochi al massimo... Giusto avere quest'entusiasmo. Hai preso critiche fino all'altro giorno, ora ti giochi lo scudetto. Si può arrivare comunque quarti, ma avere un'ossatura, un'idea. Questi mesi sono importanti. Ho visto campionati vinti e persi nelle prime 4 giornate. L'Atalata l'ho vista in difficoltà, la Juve si è incastrata spesso con il gioco di Gasperini. Batterla ti direbbe un'autostima che lo vedi. Ci sono partite che ti danno qualcosa di diverse. C'è da giocarla con personalità, e con Thuram in campo. Che è clamoroso e clamorosamente efficace"."Se di solito volano nella seconda parte, stavolta meno. Se stanno a 100, è come dice Guardiola: vai dal dentista. Puoi farle male però con ritmo e intensità. Han tritato tutti quando sono andati al massimo. Ma ci sono momenti della stagione in cui i big trascinano, adesso mi sembrano al 75%. E' il miglior momento per affrontarlo. E la Juve continua a vincere. Batterla e allungare la striscia ti dà un'autostima da cambiare la stagione"."Guardi l'Inter o la Lazio? Per forza l'Inter. Con rispetto per la Lazio, non devi nemmeno guardarla. Ho avuto una sensazione: non si sente ancora forte, solida, e magari queste vittorie la renderanno una squadra antipatica. E' un click che magari arriva. E può arrivare da Veiga, da un giocatore con personalità. Ho visto una squadra forte, con giocatori forti, ma deve fare il click di sentirsi forti. Dirsi: qui possiamo vincere lo scudetto. Sembriamo fragili. Col Verona pensavo li azzannasse tutti. Spero che continui come la ripresa con l'Inter, quella prestazione deve essere il focus. Personalità e cattiveria"."Può spostare alla grande. E c'è anche questo: mancano 11 partite, una alla volta e portarle a casa. Con uno zoccolo duro. Quando giocavo con Conte a destra, Davids a sinistra e Zidane davanti - e parlo di marziani -, ognuno sapeva le caratteristiche dell'altro. Capisci come giocano gli altri, come difende o meno. E' da sfruttare la partita a settimana. Spero faccia scelte mirate, se vedo giocatori fuori ruolo non mi piacerebbe. Mancano 11 partite e ti devi giocare la vita. Anche no agli esperimenti"."Tra uno e l'altro, vedrei chi fa male di più sugli esterni. Nico mi è piaciuto col Verona. Yildiz magari a sinistra, che mi sembra più comodo nel campo. Può fare meglio, può fare male. Koopmeiners? Non mi è piaciuto, timido e preoccupato. Speriamo che dia un boost. Preferisco McKennie in campo. Se Koop anche con l'Atalanta non rende, allora facciamoci mille domande. L'andata? Una grande partita, senza attaccante puro. E quel gol che non entra, che sfiga... Atalanta sempre al limite, oggi la costruzione della Juve mi sembra più fluido. Da novembre a dicembre non si andava più avanti, ora mi sembra più verticale. Alla Dea, il pari, cosa serve? Gasperini viene a prenderti uomo a uomo, per me viene fuori una partita spettacolare. Come incastri, come all'andata, la Juve può far male"."Se fossi un giocatore della Juve, direi: la stampa ci ha massacrato e ce lo siamo meritato, vedete il PSV, vedete l'Empoli, ma abbiamo una possibilità che non succede più. Certi giocatori dovrebbero parlare. Non so se ce l'hanno, questa cosa qua. Parlo sempre di Del Piero. Chiellini ha fatto riferimento al discorso di Buffon. Direi: ragazzi, ma abbiamo una cosa che non servono rimpianti. La ripresa con l'Inter indica che le caratteristiche ce l'hanno"."Troppa pressione? Per la mia esperienza, zero scuse e zero alibi, le cicatrici sono molto forti. Giochiamo col Borussia e nasce la figlia di Peruzzi, che torna a casa. Pensiamo di averla già vinta e prendiamo una legnata. Col Real Alex Del Piero gioca mezzo stiracchiato, ed era clamoroso. Col Milan giochiamo senza Nedved, che dà un calcio in semifinale senza senso. Poi giustamente cambiano le regole, come accaduto in campionato con Nakata. Altre le ho vissute da tifoso. Con tanta pressione, alcune. L'avevo detto a Buffon: quando andrà di nuovo in finale, io presente in curva, voglio vederla alzata al cielo. Ferrara mi scrive l'altro giorno: facciamo una partita per i 30 anni della vittoria? Mi sono sentito male, 30 anni! Col Real, poi... il gol in fuorigioco, i gol che ci siamo mangiati. E ripenso al gol di Magath: e dicevo a mio padre, la recuperiamo! Le finali girano male"."L'aneddoto? Stavamo facendo male. Avevo Bobo da un lato e Lippi che lo riprendeva. Uno, due, cinque volte. E con Montero abbiamo visto che partiva. Poi abbiamo vinto. Sono sempre state partite belle".- "Mi è sembrato più autocritico, e il gruppo è rimasto con lui dopo le stilettate. Non era scontato. All'inizio, con mio figlio, ci dicevamo: ci prendono a pallate. Ma è sembrata una squadra in un'unica direzione. E mi è parso pure un Motta diverso. Può essere, no? Gli errori li commettiamo tutti. Su Koop: il tifoso ha fischiato, ma vincono e partono gli applausi. E' un attimo. Alla Juve è tostissima. Locatelli lo massacravano, dovrebbe dirglielo. Oggi lo applaudono perché è uscito fuori. La parolina magica è personalità. Ho visto Motta anche richiamare Koopmeiners, è la prima volta. Se Koop dimostra di avere personalità è da Juve, sennò non è da Juve. Nell'ultima parte di stagione deve fare il click mentale".- "Imbarazzante la terna arbitrale. Hanno paura di prendere una decisione. Il gesto di Di Gregorio? Ma di cosa parliamo?"."Il poster alle mie spalle. Ho vissuto con Del Piero per tanti anni, è un ragazzo molto introverso e chiuso. C'era la malattia di suo padre, ha sofferto tantissimo. Ricordo i funerali. C'era molta tristezza. Giochiamo a Bari una partita brutta, lui entra a 20 minuti dalla fine. Lo vado ad abbracciare: ha buttato fuori tutta la sofferenza. Ha vissuto con grande signorilità tutto. Per me questo quadro vale più della Gioconda. Quando giochi per anni, vedi i compagni più della famiglia. C'era tanto in quell'abbraccio, e fa un gol pazzesco".