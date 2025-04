Tacchinardi a TikiTacco LIVE: 'Contro il Monza si è fatto bene. Tudor non è Guardiola, Yildiz ha fatto una follia'

Redazione Calciomercato



Tacchinardi a TikiTacco, le parole

È il giorno di Alessio, è il giorno di TikiTacco sul canale YouTube de IlBianconero. Queste le parole dell'ex calciatore della Juventus ai nostri microfoni:- "Contro il Monza la Juventus ha fatto bene. Il gioco di Tudor è quello, è come Gasperini non come Guardiola. Yildiz fa una follia e mi dispiace dirlo ma è davvero una follia e lascia la Juve in 10. Io non avrei giocato così basso con il 5-3-1 perchè si è abbassato tanto. Poi Tudor ci ha spiegato, la squadra ha difeso bene e con umiltà. Mi piace. Se avessero avuto le orecchie basse a Parma non avrebbero preso. Con il Monza il Napoli ha vinto 1-0 a fatica e giocano spensierati, non hanno problemi. Non siamo sempre negativi, la partita era da vincere e l'hai vinta. Il Parma ieri vinceva 2-0. Si è quarti, poi se giochi 11 vs 11 fai un'altra partita. Ci vuole ottimismo però"."Mi ricordo che era successo. Ti si chiude la vena e fai una cosa che non devi fare. Yildiz ha già chiesto scusa rientrando negli spogliatoi. Un errore di gioventù e ci sta ma non ci voleva in queste partite qua. Un gesto che non andava fatto ma Tudor lo ha spiegato nel dopo partita. Poi sì Yildiz ha la testa sulle spalle, ha fatto una c*****a. L'ha fatta anche Nedved con il Real Madrid a 30 anni. La cosa preoccupante è che giochi in quella posizione. Conceicao? In quella posizione è incastrato con il piede. Diverso è giocare a raccordare a destra alla Nico Gonzalez che entra e viene sul piede forte e se ti mettono a sinistra che non puoi rientrare perchè non hai il destro. Metterei più Conceicao a destra e Nico a sinistra. Conceicao a Parma è l'unico che ha tirato in porta"."L'ho visto bene. Quando valuti un giocatore deve fare qualcosa in partita, anche il tiro, deve tirare ed è stato premiato. Com ha fatto Locatelli a Roma. Ha fatto un gran goal, poi critichiamo il portiere ma no è un grande goal. Ha fatto vedere che può essere decisivo. Ha fatto una buona partita. Nico ad alta intensità fa 60 o 70 minuti, poi non ce la fa più. Preferisco chi li spara tutti che chi si risparmia".





