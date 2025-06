Tacchinardi a TikiTacco: 'In Conte ci abbiamo sperato. Tudor ha la mentalità giusta per la Juventus'

Redazione Calciomercato



Tacchinardi a TikiTacco

Alessio Tacchinardi come di consueto è intervenuto a TikiTacco sul canale YouTube de IlBianconero. Questo un estratto delle sue parole:"Conte? Ho visto poco. Ho letto solo che ha detto di non aver avuto contatti con la Juventus. Ho visto lo spezzone sul godersi le vittorie e penso si riferisca alla nostra Juve quando si vincevano tanti Scudetti e sembrava scontato. Sono d'accordo con lui, ce la siamo goduta poco. Poi il 5 maggio abbiamo stra goduto è vero. Non è mai facile vincere però e non è nemmeno mai scontato"- "In Conte ci abbiamo sperato, le voci erano forti e per me era l'allenatore perfetto per la Juventus in questo momento. Ora si deve ripartire, è un capitolo chiuso e la scelta mi è sembrata molto concreta e solida. Quando dopo lo Scudetto De Laurentiis ha fatto delle dichiarazioni molto forti, ha detto in sintesi che avesse fatto tanto Conte per loro, le indicazioni erano forti. Lì ho pensato che Conte potesse liberarsi. Faceva presagire. Poi è andata così e ora si va avanti. Bisogna preparare il Mondiale per Club e soprattuto una stagione importante in cui la Juventus deve essere protagonista, si zoppica troppo da qualche anno"."Ha la mentalità della mia Juve, la parola che ripeto spesso è ossessione. Se tu non sei ossessionato da vincere non inculchi alla tua squadra la mentalità per vincere. Ci sono giocatori che parlano tanto, come ha detto Allegri: ci sono giocatori vincenti e allenatori vincenti ma chi parla ha vinto poco. Chi ha vinto sa cosa serve per vincere. Quando ho sentito Thiago Motta dire che non è un'ossessione vincere, l'ossessione devi averla sennò devi cambiare mestiere. Comolli è arrivato ed ha fatto dichiarazioni forti. Alla Juventus sei alla Juventus, qui devi avere l'ossessione per la vittoria sennò lascia stare. Io condivido a pieno la mentalità di Igor. Era tanto felice del lavoro fatto anche se è stato criticato. Se sei ossessionato da vincere devi tenere chi è ossessionato da vincere: Tudor c'è, Chiellini c'è, la tifoseria anche"."Koopmeiners, Douglas Luiz e Vlahovic possono cambiare il mercato, se scegli di tenerli però sai già cosa succede. Se non sistemi quei tre non parti bene la prossima stagione"."Dietro Kalulu, Bremer, Gatti e un braccetto di sinistra tipo Lukumi del Bologna. Tre posti ma quattro giocatori e hai una super difesa. Come quinti vorrei capire se Cambiaso ha la testa giusta, Weah mi piace. Nico e Douglas li darei via, Koopmeiners aspetterei il Mondiale e valuterei ma devo essere certo che sia un giocatore da Juve. Davanti cambierei Vlahovic perchè a malincuore pensavo e speravo potesse esplodere ma gli manca qualcosa. Il passaggio alla fine a Venezia mi fa dubitare che con la testa sia attaccato alla Juve. All'arrivo Tudor lo aveva pompato davvero tanto ma lo vedevo poco affamato. C'è tanto da cambiare. Kolo mi piace ma ne prenderei anche un altro. Conceicao onestamente lo terrei. Nome della punta? Per me Osimhen"."Comolli mi è piaciuto tanto, come Chiellini che i primi allenamenti dava botte a tutti, era davvero affamato. Da sacrificio, da lavoro. Quando in squadra hai gente affamata che vuole davvero vincere, il pareggio è una sconfitta, non puoi far male secondo me. Magari non vinci il campionato ma non lo perdi a febbraio. Arrivi in fondo con la forza mentale. Qua non parliamo di tennis ma di uno sport di gruppo dove ci si da forza a vicenda e il gruppo è fondamentale ma gruppo squadra e societario. Giuntoli e Motta non ci sono stati, un cortocircuito. Oggi la Juve è nuova, ribaltata con Chiellini che conosciamo ed è una garanzia, Tudor lo conosciamo e su mentalità e juvenitnià è una garanzia. Comolli non lo conosciamo ma si è presentato bene. La Juventus deve vincere, è il DNA e sarà sempre così. Il calcio champagne lascialo fare agli altri. Comolli ha una sfida difficile, Cambiaso, Vlahovic, Koopmeiners. Tanto da fare ma con i conti massacrati dall'anno scorso. Comolli però mi è piaciuto e mi auguro faccia bene, la mentalità è quella giusta".





