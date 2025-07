Tacchinardi a TikiTacco: 'Conceicao? Mi auguro voglia rimanere. Koopmeiners deve dimostrare'

Redazione Calciomercato



Tacchinardi a TikiTacco

È giovedì ed è arrivato il consueto appuntamento settimanale con TikiTacco sul nostro canale YouTube per commentare insieme ad Alessio Tacchinardi tutti gli eventi di casa Juventus. Calciomercato ma non solo. Insieme a Tacchinardi il direttore de IlBianconero Romeo Agresti e alla conduzione Colpo Gobbo. Qui la diretta della live."Capisco i tifosi che hanno fretta, sono scottati dalla stagione precedente dove gli acquisti sono stati fatti male ma ora si deve sistemare e vendere prima di prendere. Anche a me quando fermano per strada chiedono notizie sulla Juventus. David comunque è già preso e siamo una delle poche società a muoversi. La Juventus la scorsa stagione ha speso molto e quindi adesso deve cercare di rientrare. Conceicao? Mi auguro che la sua volontà sia importante. A Torino sta bene, la tifoseria lo stima e supporta, lui ha cercato di fare il massimo. Gioca in un modulo particolare, spero che la Juve riesca a tenerlo alle sue condizioni. La volontà però penso possa essere importante e mi auguro che lui voglia restare alla Juventus"."Yildiz, Sancho, Koopmeeiners e Conceicao affiancati a David, mi auguro rimanga Kolo Muani, può essere un bel reparto. Mi auguro che Conceicao e Koopmeiners vogliano rimanere. Koop deve dimostrare di più di quanto visto questa stagione. Mi auguro che la Juve si assicuri Sancho"."Se questo anno ha fatto bene l'anno prossimo spacca".“Sancho? Mi auguro che possa fare una stagione come quella del Dortmund, perchè negli anni successivi non ha mai spostato. Non prendiamo un giocatore che è una certezza. Non si è mai esaltato con continuità come al Dortmund”.“Nico Gonzalez oggi va messo sul mercato e monetizzare il più possibile”."Quando ho letto della risoluzione ho pensato a tristezza: Vlahovic lo hai pagato quindi rimane, si scalda e si allena e andrà via a fine stagione. La Juve ha la forza economica per gestire la situazione Vlahovic anche se rappresenta un salasso clamoroso. Non mi è piaciuto quando Donnarumma ha lasciato il Milan a zero. Personalmente era giusto andare al PSG ma che i parigini riconoscessero qualcosa al Milan. Discorso uguale per Mbappè dal Real al PSG. MI piacerebbe che Vlahovic andasse incontro alla Juve".- "Un peccato. Vero che non siamo più a trent'anni fa. Oggi ci sono sette o otto giocatori scontenti in squadra quando arrivi in un ritiro. Succede in tutte le società. La scorsa stagione alla Continassa c'erano due squadre. Mi piaeebbe una Juve che parte con la squadra fatta ma il calcio è questo oggi"."Non è giusto che le società debbano essere forzate dai giocatori. Mbappè se n'è andato a zero e guadagnava tanto. Ieri vedere un'altra rumba, ma più bello il 5-0 a Monaco, data al Real con Mbappè dall'altra parte ti fa capire che ci vuole anche altro. Mi auguro che la Juve abbia la forza di dire che puoi star qua ma senza giocare e magari non vai al Mondiale con la tua nazionale perchè non sei in forma. La parentesi Vlahovic è una tristezza della nuova generazione di calciatori"."La Juventus oggi ha bisogno di giocatori alla Barzagli, con carisma, con personalità, con spessore"."Sta iniziando ad esaltarmi per giocate e qualità ma mi auguro che abbia carisma, che sia un trascinatore. Questa squadra ne ha bisogno. Sancho non mi sembra un cuor di leone ma due o tre così possono seguire. Per me Yildiz può essere fondamentale, ho la sensazione che l'anno prossimo possa spostare la squadra".





