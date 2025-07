Tacchinardi a TikiTacco: 'David mi scalda così così. Sancho? Non so se sarà un Joao Felix...'

Redazione Calciomercato

Le parole

Le parole di Alessioa Tiki Tacco, sul canale YouTube de ilBianconero "Felice? Così e così, è un buon giocatore, preferivo Osimhen anche per un discorso di leadership nel campo e l'abbiamo visto l'altra sera col Real quando la partita va in difficoltà vedo pochi leader. Osimhen scaldava, anche se non è escluso che arrivi anche con Kolo Muani fuori. David è comunque un buon giocatore, i goal li fa e li fa fare. E' un giocatore forte. Mi scalda al 200%? No. Mi piace, sì, ma preferirei arrivasse anche Osimhen anche se costa una fucilata di soldi. Quello sarebbe un super attacco. David-Kolo Muani sarebbe una coppia di buoni giocatori."Se non va a trecento all'ora che porta su i quinti, i braccetti e i trequarti la punta rimane da sola. Non so perché negli ultimi venti minuto col Real non si è messa un'altra punta. Noi oggi siamo nella condizione che se Yildiz non fa il fenomeno per novanta minuti siamo una squadra piattissima. Tudor lavora su una bella identità ma il piano di gara è sempre quello: o si spinge a trecento all'ora o è piatta. Yildiz non può fare il fenomeno per 70 partite. La Juve è competitiva solo se fa a duecento all'ora, ma non può essere sempre così. Conceicao è un buon giocatore, quando si accende, Yildiz è un fenomeno, ma per il resto c'è poca imprevedibilità"."Non è dinamico, non è intenso, non ha passo, non ha ritmo. Per come gioca Tudor centra poco".- "Se la Juve va avanti così, per fare un grande campionato non deve abbassare l'intensità di una marcia. Ce la farà? Servirebbe un confronto per capire se si può avere un piano alternativo: a volte si può anche palleggiare, non serve sempre andare a mille all'ora".- "Non so se sarà un Joao Felix, ma potrebbe non andarci lontano. A livello caratteriale non ha mai risposto alle aspettative, quando è stato pagato tanto. Non so se è stato un limite di pressione o di contesto. Il grande giocatore fa il 90% delle partite di alto livello, non il 20%. Mi terrei Conceicao, ma Sancho andrebbe comunque bene anche se non mi sembra un giocatore di personalità e carisma: tecnicamente però è sicuramente un giocatore importante e forte. Anche se poi quando indossi la maglia della Juve subentrano altre cose".- "All'Inter c'è casino, il Milan ad oggi è un'incognita, mentre il Napoli è l'unica certezza. Juve se fa tre giocatori può essere super competitiva. Ci vuole un martello in mezzo al campo, un difensore e un giocatore sulla trequarti. Servono 3-4 innesti di livello"."Situazione non facile. Questa stagione è andata, seppur con difficoltà, portando a casa il quarto posto. Devi ripartire con certezze e entusiasmo e non con i musi lunghi. Io spero che non si crei un braccio di ferro che possa portare tensione nell'ambiente. In campo non mi sembrava centrato totalmente, il furore che aveva tempo fa non l'ha più. Se dovesse rimanere sarebbe molto difficile, meglio separarsi. La sua permanenza sarebbe un fattore molto delicato"."E' un ragazzo che merita di stare alla Juventus. Avrei proseguito con lui piuttosto che prendere Kelly. Mi è sempre piaciuto Daniele, ci vogliono giocatori di personalità ma anche come Rugani: volenteroso, umile, fa gruppo. E' anche tosto se deve essere tosto. Lo terrei. Ha fatto bene anche contro il Real Madrid".