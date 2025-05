Tacchinardi a TikiTacco: 'Kalulu che follia! A questa Juventus manca veleno'

Redazione Calciomercato



Tacchinardi a TikiTacco

Appuntamento consueto con il grande Alessio Tacchinardi e TikiTaccco sul canale YouTube de IlBianconero. Come sempre diversi temi toccati nel corso della diretta condotta dal solito Colpo Gobbo, insieme a loro il direttore de IlBiancoero Romeo Agresti. Queste le parole di Tacchinardi nella diretta su YouTube (segue anche il video)- "Io ho fatto dai 10 ai 18 anni all'Atalanta e dico sempre che con tutto il rispetto, sono una piccola Juventus. Hanno quella mentalità lì. L'altro giorno guardavo alcune foto vecchie e ce n'è una con Percassi che mi premia nel 1994 per il torneo di Viareggio. Ancora oggi le società e i fondi, la famiglia Percassi sta facendo qualcosa di clamoroso. Sono ancora al campo di allenamento sulla linea a spronare i giocatori quasi ad ogni allenamento. Spendono poco e ci creano diverse plusvalenze. Io a Zingonia vado spesso, il centro sportivo non ha niente da invidiare ai top club europei. Ieri poi ci hanno fatto anche un regalo"."Quante partite questa anno non hai portato a casa. Sono punti buttati, penso a quelli a Bergamo"."Questa squadra tranne Parma non ha mai sbagliato l'atteggiamento: ci prova e spinge ma ha dei limiti. Grossi e lampanti. Non difendo Igor ma dico che questa squadra negli ultimi 30 metri ha poca qualità, pochissima qualità. Cercano sempre di spingere. Tanti infortuni poi quando ti serve un giocatore con estro creatività tiro in porta e goal, che è Yildiz, si fa sbattere fuori. Questo è pesato molto. Sia a Bologna che qua gli ultimi passaggi non erano perfetti, mancava Kenan. Gli altri fortunatamente hanno zoppicato e quindi sei ancora padrone del tuo destino. Hai gestito malissimo gli ultimi minuti: penso alla palla arrivata a Vlahovic. Purtroppo quando vai in vantaggio non hai veleno e cattiveria per portare a casa le partite e questo è un grosso problema. Ora hai due partite con Udinese e Venezia con il Venezia che si gioca la vita. La Juve deve tirare fuori qualcosa in più perchè così ho paura non ce la possa fare. Rientra Yildiz ma c'è poca qualità. Mi auguro si tiri fuori il veleno che fino ad oggi on ho visto.Poi Kalulu fa una follia. Può essere anche toccato poco e piano ma una piccola reazione la fa, si vede. Ma cosa la fai a fare? In un momento così il pilastro della difesa della Juventus fa un gesto del genere. Una follia. Se Yildiz era un'ingenuità questa è una follia. La squadra se rallenta ha dei limiti. Secondo me non lo tocca tanto, ha ragione Igor, ma è comunque una follia. Finisce la stagione così e va a giocarsi tutto a Venezia contro i veneti che si giocheranno tutto"."Ormai è lampante che la Juventus non abbia spessore e leadership. Ora è finita, i giocatori che dovevano prendere in mano la squadra sono spariti. Poi leggo il post di Douglas Luiz, mi sembra tutto strano. Ogni tanto apro i social e vedo queste cose. Koopmeiners anche ha fatto un'annata sotto al normale e sono giocatori che per Giuntoli dovevano essere colonne portanti ma non lo sono state. Kalulu è un solidissimo, Gatti anche, Thuram un po'. Ma quando c'è pioggia o vento s sbanda e sbandando prendi goal ridicoli".- "Secondo me si è trovato in quel momento lì pensando di mettere fisicità perchè loro ormai facevano solo palloni dentro. Non so dire se abbia sbagliato. Vlahovic e Gatti mi è dispiaciuto per Conceicao e Adzic ma in quel momento serviva fisicità. Forse andava letto prima. Però ho notato che anche in casa con il Monza non c'è nessuno che ti mette la palla in banca nel momenti di difficoltà"."Penso poco fa anche con la Roma salta di testa e McKennie la liscia. Qui non saltano proprio"."Tudor secondo me si aspettava più veleno, più cattiveria da parte dei giocatori, di essere più seguito insomma".





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui