Tacchinardi a Tiki Tacco: 'È stata una legnata, una brutta figura a livello Mondiale'

Redazione Calciomercato

Le parole

Le parole di Alessioa Tiki Tacco, sul canale YouTube de ilBianconero SCELTE TUDOR - Col senno di poi forse era meglio far giocare qualcuno la seconda partita. Tudor ha cercato di sdrammatizzare, non far sentire questa legnata perchè è stata una legnata, era importante per capire se ci fosse davvero una crescita. Invece una brutta partita. Ci sono giocatori che fanno fatica nella Juve, se vuoi alzare il livello... Sembrava la partita del giovedì tra prima squadra e giovanili e questo non va bene. Ieri una partita non all'altezza della maglia. Non è il massimo come figura a livello mondiale. La società deve capire... mi interessa chi è da Juve la prossima stagione. Ieri tantissime lacune, ci sono errori individuali a livello difensivo che devi togliere subito.LA FORMAZIONE - Chi fai giocare? Non hanno giocato i ragazzi della Next Gen, bisogna capire chi è da Juve e chi no. In un anno non puoi giocare sempre con i soliti, i cambi sono determinanti. Koopmeiners ieri ha dimostrato - non è il solo -, ancora di non essere uno su cui fare affidamento. Costa prende un'infilata di uno che non sa difendere, lo stesso Koop.