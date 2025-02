Tacchinardi a Tiki Tacco: 'Non arrivare nelle prime quattro? Un fallimento. Koopmeiners non ha ora la personalità da Juventus'

Redazione Calciomercato



Tiki Tacco, le parole di Tacchinardi

Alessiocome di consueto è sta protagonista di Tiki Tacco sul canale YouTube de IlBianconero. Queste le sue parole tra Inter e PSV:"Sono contento. Si poteva far meglio ma anche le altre italiane hanno sofferto. In Europa niente è scontato, sono tutte difficili. Non è più come trent'anni fa dove c'era timore reverenziale. Tutta la vita va benissimo il risultato. Sono preoccupato per il ritorno perchè in mezzo c'è Juve-Inter che svuota di energie e la Juventus gioca frequentemente"."Battere l'inter darebbe una carica importante. Ci sono state partite difficili in cui si fatica e si portano a casa. Come a Como. Ho vinto campionati facendo dieci o quindici partite così. Questo è quello che la Juventus deve fare. Le vittorie portano autostima e domenica può essere la partita secondo me per la Juve"."Non parliamo di vittoria del campionato. Parliamo di paura di stare fuori dalla Champions e la Juve questo non può permetterselo. Se la Juventus non arriva nelle prime quattro e sopra di lei in classifica c'è la Lazio per me sarebbe un fallimento. Non si può stare sotto la Lazio e rispetto il lavoro che stanno facendo"."La Juve ha dato la sensazione di essere fragile ma invece riprenderla più volte e vincerla è un bel segnale. La Juventus non ha grandi leader nel campo, figure trascinanti. Non è facile e scontato vincere e soprattuto recuperarla ancora. Conceicao è un'arma importante o dall'inizio o a partita in corso. Fa un grande strappo sul goal ma devi capire come gioca: in Italia lo stanno capendo. Non gli danno quel uno contro uno attaccati. Inesperienza loro, nel nostro campionato cominciato a studiarlo"."Non si può dare un rigore contro l'Atalanta che vale una stagione, un angolo con il pallone fuori di sei metri all'Inter. Sono soldi che ti possono cambiare una stagione per il mercato. Non si può dare un calcio d'angolo come quello dell'Inter. Poi Fabregas fa polemiche contro la Juventus ma Gatti non poteva fare altro ed ha ragione con quello che dice. Lo stesso Como era stato penalizzato contro Milan e altre ma non ha detto niente in quel occasione. Mi piacerebbe una presa di posizione della Juve"."Su Cambiaso o titolare o a partita in corso è un giocatore importante. La Juve è già forte del PSV ma deve assolutamente passare e prima c'è l'Inter. Cambiaso ha la testa sulla Juve ed è concentrato. Douglas Luiz mi dispiace perchè o in partita o subentrato serve per far riposare gli altri. Ora è il momento decisivo della stagione. La pressione è alta e tutti devono dare una mano. Kelly si può fare di più e non mi sta entusiasmando. Veiga mi piace tantissimo. Kolo Muani mi piace. Douglas può dare una mano. Spero che Cambiaso torni il vero Cambiaso perchè è un giocatore che centrato con la testa e sul pezzo può dare una grossa mano"."Oggi metterei Kalulu a destra, Gatti e Veiga in mezzo e Cambiaso a sinistra che da qualità e sovrapposizioni. Quella è una difesa che mi gasa e spero di vedere il prima possibile. Così sarebbe forte, tosta e fisica e aiuterebbe la fase offensiva".

DIFESA- "Questa Juventus sa difendere poco e male. Non ha piacere a difendere, si vedeva nei primi dieci minuti contro il Benfica. Poi magari è allenata a difendere ma non sembra. Come Allegri allenava posso dirlo ho visto un po' di allenamenti, Thiago Motta non l'ho mai visto. Nella mia epoca era diverso, si faceva 11 contro 7 ma quel sette buttavano la palla fuori dal campo per quella mentalità che serve. Non ci sono più Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro. Gatti e Bremer sono i pochissimi rimasti, Kalulu e Tomori sono molto diversi".



KOOPMEINERS- "Ha toccato un punto difficile da toccare: non vuole più la palla per non rischiare e prendere i fischi e mugugni. Questo è un grosso problema: o ne esce lui o può essere veramente il fallimento a livello di mercato della stagione. Il giocatore lo puoi aspettare, metti Locatelli che ha fatto una stagione non esaltantissima e il pubblico lo beccava e ora lo applaude, non è Zidane ma battaglia e rischia. Oggi Koop non ha la personalità per giocare nella Juventus".



INTER- "Perdo con l'Inter non lo voglio neanche sentire perchè mi sentirei male (ride ndr). Koop si deve scrollare di dosso questa paura. Io sono juventino, andavo a vedere Platini e mi piace guardare i giocatori che non conosco che arrivano e dire che mi piacciono perchè hanno personalità. Gatti ne ha, si vedeva contro il Benfica. Mi piacciono quei giocatori li e ne ho avuti tantissimi. Conceicao e Mbangula o Yildiz hanno personalità".



RETROSCENA- "Vieri e Lippi si sono messi le mani addosso nello spogliatoio ma poi la sera erano a cena insieme. Io avevo di fronte Lippi e accanto Vieri. Il mister durante il discorso continuava a parlare di Bobo che a un certo punto gli è volato addosso e noi lo abbiamo fermato".



