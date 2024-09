Lo storico capitano della Juventus Alessioè impegnato come opinionista a Pressing, programma in onda sulle reti Mediaset. Questo il suo commento sulla Vecchia Signora ieri sera in seguito al pareggio sulla Roma:"Per me la Juve al completo e tirata a lucido con Koopmeiners, Nico Gonzalez e Conceicao a livello offensivo è la più forte e anche la più stimolante. Ha tutto per poter crescere, offensivamente anche la più interessante da vedere. A livello offensivo è più forte dell’Inter, ha più giocatori e alternative. Può essere una cosa giusta o sbagliata, ma ditemi quanti giocato ha l’Inter a livello offensivo".