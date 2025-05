Tacchinardi a Gazzetta: 'Chi temo di più? La Juventus! Ma ho fiducia perché...'

AFP via Getty Images

L'intervista di Tacchinardi a Gazzetta

La Gazzetta dello Sport ha intervistato, talent anche de ilBianconero , che ha detto la sua sul momento della a caccia del quarto posto per la qualificazione in Champions League.- "Sono fiducioso per la partita con la Lazio e per la qualificazione Champions perché con Tudor rivedo una Juventus con un'anima. I bianconeri devono vincere lo scontro diretto in casa dei biancocelesti di sabato e poi proseguire a tavoletta anche nelle ultime due partite contro Udinese e Venezia perché sarà bagarre fino alla fine per il quarto posto".

- "I giallorossi sono in serie positiva e i più in forma. Però la squadra che temo di più è la... Juventus".- "Igor si esalta nella battaglia e i giocatori devono seguirlo In tutto. A questo punto, più che la tattica e la tecnica, a fare la differenza sono i nervi, la tenacia, lo spirito. La Juventus deve essere intensa e andare a duecento all'ora per battere la Lazio, come vuole Tudor. Se i bianconeri rallentano un po', possono perdere contro chiunque e a maggior ragione in un campo difficile come l'Olimpico. Ma sono fiducioso perché a Bologna, nonostante l'emergenza tra infortuni e squalifiche, la Juventus non è uscita dalla partita dopo il pareggio di Freuler e si è sporcata le mani fino alla fine".- "Punto su Thuram. Khephren non è ancora un leader caratteriale, però è uno che in campo trascina i compagni con il suo modo di muoversi. Tudor esalta i giocatori di forza e strappi. Thuram ha tutto per fare la differenza con le sue percussioni di cinquanta metri. Kolo Muani? È bellino, però deve diventare più cattivo negli ultimi metri per fare goal. E sono convinto che Igor riuscirà a recuperare anche le reti di Vlahovic per le ultime tre uscite".