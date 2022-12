Intervenuto durante l’evento dello JOFC Modica, l’ex centrocampista della Juve Alessio Tacchinardi ha commentato anche quello che è il progetto di ringiovanimento della squadra.‘Vorrei più italiani in squadra. Puntare su di loro e ricominciare con loro. Che senso ha prendere stranieri quando poi hai gente come Fagioli, Rovella, Miretti che valgono di più? Che vogliono giocare con la Juve e per la Juve? Che non vengono qui a svernare ma che invece danno l’anima? E sono bravi! Ecco, io voglio vedere questa Juve che poi è la ‘mia’ Juventus’.