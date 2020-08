L’ex centrocampista della Juventus Alessio Tacchinardi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Faccio un in bocca al lupo di cuore a Pirlo perché ha una missione tremendamente difficile non avendo mai allenato. Avrà addosso una mattonata di tensione e di pressione, bisognerà dargli tempo di sbagliare. Un consiglio che posso dargli dare è di avere bene chiaro in testa come giocare. L'anno scorso abbiamo visto le difficoltà di Sarri di incastrare Ronaldo e Dybala insieme, prima ancora di Allegri nel far rendere Dybala. Innanzitutto dovrà capire come giocare in attacco, non sarà facile e quindi dovrà avere un'idea precisa per partire bene”.



SUL MODULO – “Con Ronaldo e Dybala il 4-3-3 non è il modulo migliore. Sono tutte belle parole quelle di Andrea sul dominare il gioco, ma poi c'è anche la fase di non possesso. Serve un centrocampo come motore giusto per recuperare palloni, fino all'anno scorso non c'era, quindi ci sono tante difficoltà. Se credi ciecamente in Dybala non puoi sacrificarlo a destra nel 4-3-3, se lo metti vicino alla porta può far male”.



SU MANDZUKIC E KEAN – “La Juventus ha fatto un errore a cedere Mandzukic, per temperamento e perché poi è rimasta senza un altro centravanti. Manduzkic me lo porto ovunque, un campione che ti fa vincere le partite. Se Kean torna centrato nella testa, pensa a giocare a calcio e ad allenarsi a 200 all'ora, allora è un giocatore che può esplodere. È un purosangue, il suo ritorno in bianconero è un'operazione da fare. Sarebbe già esploso quest'anno se fosse rimasto alla Juve, di fatto ha perso un anno".



SU CONTE - "È un fenomeno a 360 gradi. Sono contento che sia rimasto, il nostro campionato ha bisogno di allenatori che mettono tensione positiva alla squadra per vincere le partite e alzare al massimo il livello della propria squadra. La mia sensazione è che bisogna aspettare il mercato dell'Inter. Se sarà soddisfatto, e me lo auguro, Conte inizierà la stagione per sbaragliare tutti e sarà difficile per tutti giocare contro la sua Inter".