Il 2002 fu l'anno del 5 maggio, uno degli scudetti più entusiasmanti nella storia della Juventus. Una cavalcata che passo anche da un successo per 3-0 al Delle Alpi contro l'Atalanta proprio il 20 gennaio, aperto da una rete di Alessio Tacchinardi, che fu lesto a raccogliere una palla vagante fuori area e disegnare una traiettoria a campanile che s'infilò in rete alle spalle di Taibi, che nell'occasione si scontrò pure con un compagno, finendo tutti in porta insieme al pallone!

La Juve ha appena pubblicato il video di quel gol