Allegri non vince contro l'Atalanta dal 2018, precisamente il 14 marzo grazie alle reti di Manduzkic e Matuidi per il 2-0 finale all''Allianz Stadium. Dopo quella sfida, zero successi in cinque partite, con 4 pareggi e una sconfitta. Un tabù che domani il tecnico proverà a sfatare.