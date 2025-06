Tabellone Mondiale per Club, tutti gli accoppiamenti dagli ottavi di finale

AFP via Getty Images

Il Mondiale per Club 2025 si sta avvicinando alla fase a eliminazione diretta. Le squadre vanno verso l'ultima gara dei gironi, con alcuni verdetti già emessi:. Nei prossimi giorni il tabellone si completerà e saranno definiti gli accoppiamenti anche in vista dei turni successivi.Nel frattempo, anche la Juventus si è già qualificata agli ottavi battendo, grazie anche ai successi del City contro le stesse squadre. I bianconeri sono a pari merito con i Citizens, e nell'ultima gara del gruppo G si affronteranno per decretare il primo posto in classifica. Di seguito, tutti gli accoppiamenti del tabellone del Mondiale per Club.

Il tabellone del Mondiale per Club

PALMEIRAS-BOTAFOGO - Lincoln Financial Field, Philadelphia (1)

Prima gruppo C-Seconda gruppo D - Bank of America Stadium, Charlotte (2)

PSG-INTER MIAMI - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (3)

FLAMENGO-Seconda gruppo C - Hard Rock Stadium, Miami Gardens (4)

Prima gruppo E-Seconda gruppo F - Bank of America Stadium, Charlotte (5)

Prima gruppo G-Seconda gruppo H - Camping World Stadium, Orlando (6)

Prima gruppo H-Seconda gruppo G - Hard Rock Stadium, Miami Gardens (7)

Prima gruppo F-Seconda gruppo E - Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (8)

