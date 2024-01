Coppa Italia, le squadre qualificate ai quarti

Coppa Italia, gli abbinamenti dei Quarti di Finale

Coppa Italia, le date dei Quarti di Finale

Coppa Italia, il tabellone completo

QUARTI

Fiorentina vs Bologna, 9 gennaio 2024 ore 21:00

Lazio vs Roma, 10 gennaio 2024 ore 18:00

Milan vs Atalanta, 10 gennaio 2024 ore 21:00

Frosinone vs Juventus/Salernitana, 11 gennaio 2024 ore 21:00

SEMIFINALI

Bologna/Fiorentina-Atalanta/Milan

Lazio/Roma-Juventus/Salernitana/Frosinone

FINALE

