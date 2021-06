Thorgan Hazard, match winner del Belgio nella sfida agli ottavi contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo, ha parlato in conferenza della gara contro i lusitani e del match con l'Italia: "Con il Portogallo abbiamo sofferto, proprio come l'Italia contro l'Austria. In questa fase del torneo, forse, non aver giocato i supplementari sarà un vantaggio per noi. L'Italia ha impressionato tutti soprattutto nella fase a gironi. Al contrario, nell’ultima gara hanno incontrato più difficoltà. Ci vorrà una prestazione di alto livello per qualificarsi. Sarà una grande sfida per noi riuscire a batterli. Come sta Eden? Vuole giocare con l'Italia".