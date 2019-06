La Juventus continua a guardarsi in giro per puntellare il proprio centrocampo. I bianconeri stanno valutando diversi profili anche con l’obiettivo di svecchiare la rosa. Secondo fonti spagnole, uno dei nomi accostati al club campione d’Italia è Dominik Szoboszlai. Il centrocampista ungherese classe 2000 è uno dei gioielli del Salisburgo. A metà giugno le due parti avrebbero dovuto incontrarsi per definire al meglio le condizioni di partenza della trattativa. La Juve offre 10 milioni, ma la clausola rescissoria del giocatore è di 25. Ora il 18enne centrocampista è diventato il primo obiettivo dell'Arsenal. Che spinge, pure forte.