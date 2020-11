Era scritto sul famoso pizzino di Fabio Paratici e non è mai scomparso tra i giocatori osservati. Dominik Szoboszlai è sempre rimasto tra le idee dei bianconeri, che in queste sessioni di mercato non hanno mai approcciato seriamente il centrocampista del Salisburgo, ma hanno sempre monitorato la sua crescita. Come altre squadre. Infatti, l’agente di Szoboszlai ha fatto sapere ai media ungheresi che adesso è l’Arsenal la formazione più vicina al giocatore. Il procuratore, all’interno di un’intervista con Forbes riportata da Index, ha raccontato che è escluso un terzo tentativo del Milan, e adesso sarebbero i Gunners il club più vicino a mettere le mani sul classe 2000.