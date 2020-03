Chi sbaglia, paga. La proverbialità aiuta, per raccontare questa curiosa storia che viene rilanciata direttamente da ​Wojciech Szczesny, sul canale YouTube Foot Truck. Il portiere polacco ha parlato di un curioso retroscena, riguardante Cristiano Ronaldo e la sua prima stagione in bianconero. Tutto è successo, secondo il racconto di Szczesny, dopo l'espulsione che il campione portoghese subì durante la fase a gironi della scorsa Champions League contro il Valencia, dopo appena 29 minuti di gara.



Infatti, c'era una regola nello spogliatoio bianconero, imposta da Massimiliano Allegri, per cui chiunque ricevesse un cartellino rosso, avrebbe dovuto sdebitarsi con un regalo ai compagni. E le regole valgono per tutti, anche per Cristiano Ronaldo, che si è così trovato costretto, non senza battagliare, a metter mano al portafogli e donare a tutti i compagni un nuovo computer: ​"Abbiamo tutti l’iMac. Con un ritardo molto lungo, perché Cristiano non riusciva ad accettare di aver preso il cartellino rosso e continuava a dire di non aver fatto nulla. C’è voluto un po’ a convincerlo, abbiamo passato circa due mesi a discutere, ma tutti alla fine abbiamo avuto un iMac”