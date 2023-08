Nell'ampia intervista rilasciata questa mattina, il portiere della Juve Szczesny ha parlato anche del suo ritiro.'Ho sempre pensato di concludere la mia carriera mentre ero ancora al top. Non vorrei continuare la mia carriera dopo, solo per scoprire che non ho idea di cosa fare della vita. Non sono triste, sono motivato a fare il più possibile per il club e per me stesso negli ultimi anni'.