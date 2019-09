Wojciech Szczesny, portiere della Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida alla Fiorentina: "Sempre bello vedere Cristiano segnare, speriamo lo faccia anche oggi. E’ un bene anche riavere Sarri, che ci aiuterà dalla panchina, averlo fuori non è la stessa cosa. La Fiorentina ha tanti giocatori pericolosi davanti, anche Boateng. Bisogna stare attenti al massimo per provare a fermarli. Siamo stati bravi a reagire all'assenza di Sarri, è diverso non avere l'allenatore con te. L'obiettivo è regalare a Sarri la prima vittoria sulla panchina della Juve".