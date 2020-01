A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Juventus Szczesny ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Questa partita è fondamentale come tutte le altre, dobbiamo stare sul pezzo al massimo perché la classifica si allunga e vogliamo rimanere in testa. Il pareggio dell'Inter? Il giorno della partita non guardo gli altri, ma sicuramente è un risultato positivo per noi perché se vinciamo ci dà due punti in più. Il Napoli è sempre una delle migliori squadre del campionato, e anche se non stanno ottenendo gli stessi risultati degli ultimi campionati, quello di stasera è uno scontro diretto perché è una squadra molto forte. Sarri? Mi sembrava tranquillo".