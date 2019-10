La Juventus è al lavoro senza sosta per alcuni importanti rinnovi in vista delle prossime finestre di mercato, tra gennaio e giugno. In particolare, secondo quanto riportato da Goal.com, c'è un'offerta sul piatto per prolungare il contratto di Wojciech Szczesny fino al 30 giugno del 2024, con un leggero aumento del proprio ingaggio. Il portiere polacco attualmente guadagna 3.5 milioni di euro netti a stagione e salirebbe probabilmente oltre i 4 nell'accordo da firmare in queste prossime settimane.