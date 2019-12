Gianluigi Buffon mette nel mirino Paolo Maldini. Il forfait di Szczesny prima dell'Udinese, si potrebbe prolungare anche contro la Sampdoria, così per il secondo bianconero si va verso la riconferma da titolare. E sarebbero 647 in Serie A, tante quanto l'ex capitano del Milan. Uno degli obiettivi di Buffon, d'altronde, che lo hanno spinto a tornare alla Juventus era proprio quello di strappare all'amico Paolo lo scettro di giocatore con più presenze nella massima competizione italiana. Il risentimento al muscolo del petto di Szczesny, quindi, diventa un assist perfetto per Buffon: il polacco non dovrebbe essere rischiato, soprattutto, con la Supercoppa che si avvicina.



Lo sa bene anche Maurizio Sarri, che per quanto Buffon stia per riscrivere la storia, non ha mai messo in discussione le gerarchie per il ruolo. Eppure, avere nello spogliatoio Buffon non può che essere un punto a favore per qualsiasi allenatore. Significa avere l'esperienza di chi ne ha viste più di tutti, letteralmente. E a questo, Buffon ha sempre ambito: appena rientrato alla Continassa dopo un anno di purgatorio a Parigi, si è parlato di un contratto con una sorta di "clausola" sulle 8 partite che gli mancavano per raggiungere Maldini. Traguardo tagliato, ancora nel 2019.