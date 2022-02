Le parole di Szczesny a Dazn:



UN MESSAGGIO - "Io non ce l'ho con tutti i russi, so che la maggior parte è contro la guerra ma il governo ha fatto questa scelta ed è molto brutto. I social non ci sono solo per esultare dopo una partita vinta, ma per dire come stanno le cose. Sono contento che tutti abbiamo fatto la cosa giusta, ora andiamo avanti. Nedved? Anche io spero che tutte le Nazionali seguano il nostro esempio, vedremo se la FIFA darà il Mondiale a tavolino alla Russia o se avrà le palle di escluderla"